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18 октября, 16:45

Политика

В столице Иордании массовые протесты переросли в беспорядки

В столице Иордании массовые протесты переросли в беспорядки

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В столице Иордании массовые протесты переросли в силовое противостояние с полицией. Толпа окружила посольство Израиля и хочет штурмовать здание. Силовики пытаются сдержать протестующих, которые разгневаны обстрелом больницы в секторе Газа и отменой американо-арабского саммита.

В Аммане президент США Джо Байден должен был встретиться с главами Иордании, Палестины и Египта. Теперь протестующие обвиняют Израиль в ударе по больнице и отмене саммита. При этом министр иностранных дел Иордании Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади заявил, что сам принял такое решение после трагедии в секторе Газа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Обострение палестино-израильского конфликта
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