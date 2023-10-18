В столице Иордании массовые протесты переросли в беспорядки

В столице Иордании массовые протесты переросли в силовое противостояние с полицией. Толпа окружила посольство Израиля и хочет штурмовать здание. Силовики пытаются сдержать протестующих, которые разгневаны обстрелом больницы в секторе Газа и отменой американо-арабского саммита.

В Аммане президент США Джо Байден должен был встретиться с главами Иордании, Палестины и Египта. Теперь протестующие обвиняют Израиль в ударе по больнице и отмене саммита. При этом министр иностранных дел Иордании Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади заявил, что сам принял такое решение после трагедии в секторе Газа.

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