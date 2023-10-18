Более 1 300 человек стали жертвами атак ХАМАС по территории Израиля. Около 200 человек остаются у ХАМАС в заложниках.

С другой стороны конфликта тоже есть потери. Число погибших при израильских ударах по Газе уже превысило 3 300. Такие данные приводит Минздрав Палестины. Количество пострадавших мирных жителей после атаки на больницу в Газе до сих пор не могут точно установить.

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