Штурмовики Су-25 уничтожили полевые позиции и бронетехнику ВСУ на донецком направлении

Российские штурмовики Су-25 уничтожили замаскированные полевые позиции и бронетехнику ВСУ на донецком направлении. По целям ударили ракетами, подойдя на расстояние залпа на предельно малой высоте.

Как отметили в Минобороны РФ, за сутки в этом секторе, кроме бронетехники и артиллерийских систем, уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США.

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