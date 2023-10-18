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18 октября, 13:30

Политика

Штурмовики Су-25 уничтожили полевые позиции и бронетехнику ВСУ на донецком направлении

Штурмовики Су-25 уничтожили полевые позиции и бронетехнику ВСУ на донецком направлении

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Российские штурмовики Су-25 уничтожили замаскированные полевые позиции и бронетехнику ВСУ на донецком направлении. По целям ударили ракетами, подойдя на расстояние залпа на предельно малой высоте.

Как отметили в Минобороны РФ, за сутки в этом секторе, кроме бронетехники и артиллерийских систем, уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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