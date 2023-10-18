Путин и Си Цзиньпин начали двусторонние переговоры в Пекине

Товарооборот России и Китая вышел на исторический рекорд и приближается к цифре в 200 миллиардов долларов. О развитии отношений двух крупнейших экономических систем шла речь на переговорах Владимира Путина и Си Цзиньпина.

Встреча проходит в пекинском Доме народных собраний. Как отметил председатель КНР, за 10 лет лидеры стран наладили добрые деловые отношения и крепкую личную дружбу. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.