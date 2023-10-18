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18 октября, 08:30

Политика

Путин и Си Цзиньпин начали двусторонние переговоры в Пекине

Путин и Си Цзиньпин начали двусторонние переговоры в Пекине

Российские военные сорвали попытки ротации ВСУ на донецком и южнодонецком направлениях

Российские штурмовики Су-25 уничтожили бронетехнику ВСУ на донецком направлении

Российская армия приступила к массированному штурму Авдеевки

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Путин встретился с Орбаном на полях форума "Один пояс – один путь" в Китае

Путин провел встречу с Орбаном в рамках форума "Один пояс – один путь"

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Товарооборот России и Китая вышел на исторический рекорд и приближается к цифре в 200 миллиардов долларов. О развитии отношений двух крупнейших экономических систем шла речь на переговорах Владимира Путина и Си Цзиньпина.

Встреча проходит в пекинском Доме народных собраний. Как отметил председатель КНР, за 10 лет лидеры стран наладили добрые деловые отношения и крепкую личную дружбу. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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