Российские штурмовики Су-25 уничтожили замаскированные полевые позиции и бронетехнику ВСУ на донецком направлении. По целям ударили ракетами, подойдя на расстояние залпа на предельно малой высоте. Как отметили в Минобороны РФ, за сутки в этом секторе, кроме бронетехники и артиллерийских систем, уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США.

Семь атак штурмовых групп ВСУ отразили военные РФ на купянском направлении. Российским мотострелкам помогли авиация и артиллерия. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.