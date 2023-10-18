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18 октября, 07:15

Политика

Российские штурмовики Су-25 уничтожили бронетехнику ВСУ на донецком направлении

Российские штурмовики Су-25 уничтожили бронетехнику ВСУ на донецком направлении

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Российские штурмовики Су-25 уничтожили замаскированные полевые позиции и бронетехнику ВСУ на донецком направлении. По целям ударили ракетами, подойдя на расстояние залпа на предельно малой высоте. Как отметили в Минобороны РФ, за сутки в этом секторе, кроме бронетехники и артиллерийских систем, уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США.

Семь атак штурмовых групп ВСУ отразили военные РФ на купянском направлении. Российским мотострелкам помогли авиация и артиллерия. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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