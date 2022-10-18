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Новости

18 октября, 22:35

Политика

Телеканал Москва 24 рассказал о главных событиях последнего часа

Телеканал Москва 24 рассказал о главных событиях последнего часа

Телеканал Москва 24 рассказал о главных событиях последнего часа

Телеканал Москва 24 рассказал о главных событиях последнего часа

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Телеканал Москва 24 рассказал о главных событиях последнего часа. Так, командующий Объединенной группировкой войск в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин заявил, что Украина должна быть независимым от НАТО и дружественным для России государством.

Также, по его словам, ВС РФ обеспечат безопасный выезд мирного населения из Херсонской области.

Между тем временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что Киев угрожает разрушением плотины Каховской ГЭС.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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