Телеканал Москва 24 рассказал о главных событиях последнего часа. Так, временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо принял решение о перемещении граждан ряда муниципалитетов на левый берег Днепра.

Командующий Объединенной группировкой войск в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин заявил, что НАТО требует от Киева наступательных операций на херсонском направлении.

Между тем в Белом доме заявили, что обмен заключенными между РФ и США остается приоритетом для Вашингтона.

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