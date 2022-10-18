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Новости

18 октября, 22:30

Политика

Телеканал Москва 24 рассказал о главных событиях последнего часа

Телеканал Москва 24 рассказал о главных событиях последнего часа

Телеканал Москва 24 рассказал о главных событиях последнего часа

Генсек НАТО объявил о передаче Киеву устройств для борьбы с российскими беспилотниками

Сальдо объявил эвакуацию жителей с правого берега Днепра

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Телеканал Москва 24 рассказал о главных событиях последнего часа. Так, временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо принял решение о перемещении граждан ряда муниципалитетов на левый берег Днепра.

Командующий Объединенной группировкой войск в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин заявил, что НАТО требует от Киева наступательных операций на херсонском направлении.

Между тем в Белом доме заявили, что обмен заключенными между РФ и США остается приоритетом для Вашингтона.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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