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Новости

18 октября, 22:00

Политика

Телеканал Москва 24 рассказал о главных событиях последнего часа

Телеканал Москва 24 рассказал о главных событиях последнего часа

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Телеканал Москва 24 рассказал о главных событиях последнего часа. Так, российская группировка на Украине методично "перемалывает" войска противника, заявил генерал российской армии Сергей Суровикин.

Он также сообщил, что киевский режим готовит массированный ракетный удар по плотине Каховской ГЭС и обстрел Херсона.

По его словам, Украина должна быть дружественным для Москвы и независимым от НАТО государством.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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