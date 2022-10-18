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Политика

Союзные войска РФ поразили 2 пункта управления и 6 складов боеприпасов ВСУ за сутки

Союзные войска РФ поразили 2 пункта управления и 6 складов боеприпасов ВСУ за сутки

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Минобороны РФ сообщило, что союзные войска отбили новые попытки украинских подразделений прорвать линию обороны не некоторых участках. На этот раз ВСУ атаковали на лисичанском и николаево-криворожском направлениях. После ударов российской армейской авиации и артиллерии противник отступил, понеся потери в живой силе и технике.

Кроме того, союзные войска за сутки поразили два пункта управления и шесть складов боеприпасов. Уничтожили в Николаевской области хранилище топлива и ремонтную базу вооружения и техники ВСУ. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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