18 сентября, 07:45

Политика

Штраф за отсутствие детского кресла в автомобиле могут удвоить в России

Штраф за отсутствие детского кресла в автомобиле могут удвоить в России. В Госдуме в первом чтении рассмотрели закон об увеличении наказания за нарушение правил перевозки детей.

Для физических лиц предложили увеличить размер штрафа с 3 до 5 тысяч рублей, для должностных – с 25 до 50 тысяч, а для компаний – с 100 до 200 тысяч рублей.

По статистике за последние 5 лет в России произошли 83 тысячи аварий с участием несовершеннолетних. В них погибли почти 3 тысячи детей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

