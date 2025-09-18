Форма поиска по сайту

18 сентября, 07:30

Политика

Верховный лидер Афганистана отключил интернет во всей стране

Верховный лидер Афганистана Хайбатулла Ахундзада отключил интернет во всей стране. Переговоры между делегацией правительства, которая прибыла из Кабула для совещания с ним в Кандагаре, завершились безрезультатно. Об этом сообщили местные СМИ.

По их данным, верховный лидер страны распорядился создать новую компанию для предоставления доступа в интернет исключительно госучреждениям и дипмиссиям.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

политиказа рубежомвидеоДмитрий НайдаДарья Ермакова