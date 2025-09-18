Верховный лидер Афганистана отключил интернет во всей стране

Верховный лидер Афганистана Хайбатулла Ахундзада отключил интернет во всей стране. Переговоры между делегацией правительства, которая прибыла из Кабула для совещания с ним в Кандагаре, завершились безрезультатно. Об этом сообщили местные СМИ.

По их данным, верховный лидер страны распорядился создать новую компанию для предоставления доступа в интернет исключительно госучреждениям и дипмиссиям.

