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18 сентября, 15:15

Политика

На форуме БРИКС обсуждают развитие мегаполисов стран-участниц

На форуме БРИКС обсуждают развитие мегаполисов стран-участниц

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На форуме "Облачные города", который проходит в "Зарядье", участники обсуждают развитие мегаполисов стран – участниц БРИКС. Всего на мероприятии присутствуют гости из более чем 30 государств.

Как отметил заместитель председателя правления по работе с партнерами Фонда "Сколково" Алексей Паршиков, инновационные проекты невозможно воплотить без мультинациональной команды, так как каждый ее член привносит специфику именно своей страны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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