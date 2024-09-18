На форуме БРИКС обсуждают развитие мегаполисов стран-участниц

На форуме "Облачные города", который проходит в "Зарядье", участники обсуждают развитие мегаполисов стран – участниц БРИКС. Всего на мероприятии присутствуют гости из более чем 30 государств.

Как отметил заместитель председателя правления по работе с партнерами Фонда "Сколково" Алексей Паршиков, инновационные проекты невозможно воплотить без мультинациональной команды, так как каждый ее член привносит специфику именно своей страны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.