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18 сентября, 07:45

Политика

Мосгордума проведет первое в осенней сессии пленарное заседание 18 сентября

Мосгордума проведет первое в осенней сессии пленарное заседание 18 сентября

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Мосгордума проведет первое в осенней сессии пленарное заседание 18 сентября. Ожидается, что депутаты изберут спикера думы, его заместителей, а также сенатора, который будет представлять МГД в Совете Федерации.

Накануне депутаты восьмого созыва Мосгордумы официально вступили в должность. Торжественная церемония состоялась в парадном зале столичного парламента. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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