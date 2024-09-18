18 сентября, 07:45Политика
Мосгордума проведет первое в осенней сессии пленарное заседание 18 сентября
Мосгордума проведет первое в осенней сессии пленарное заседание 18 сентября. Ожидается, что депутаты изберут спикера думы, его заместителей, а также сенатора, который будет представлять МГД в Совете Федерации.
Накануне депутаты восьмого созыва Мосгордумы официально вступили в должность. Торжественная церемония состоялась в парадном зале столичного парламента. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.