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18 сентября, 07:45

Политика

В Москве объявлено о новых выплатах тем, кто заключит контракт с МО РФ

В Москве объявлено о новых выплатах тем, кто заключит контракт с МО РФ

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В Москве объявлено о новых выплатах тем, кто заключит контракт с Минобороны РФ. Общая сумма за первый год службы превысит пять миллионов рублей. Туда входит: единовременная выплата столичного правительства – 1,9 миллиона, денежное довольствие военнослужащего в зоне СВО – от 210 тысяч в месяц и дополнительная выплата от правительства Москвы – 50 тысяч рублей в месяц.

Заключить контракт с Министерством обороны можно, обратившись в единый пункт отбора на службу на улице Яблочкова. Также можно подать заявление на портале mos.ru. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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