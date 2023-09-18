Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 сентября, 14:15

Политика

ВС РФ ударили по местам хранения Storm Shadow и снарядов с обедненным ураном ВСУ

ВС РФ ударили по местам хранения Storm Shadow и снарядов с обедненным ураном ВСУ

Российские военные уничтожили немецкую самоходку ВСУ на донецком направлении

Путин отметил широкую поддержку Собянина среди москвичей

Байден предложит расширить состав Совбеза ООН – Белый дом

Путин выступит на инаугурации Собянина

ВС РФ отразили 2 атаки штурмовиков ВСУ на краснолиманском направлении

ВС РФ уничтожили немецкую самоходку и РСЗО "Град" на донецком направлении за сутки

Киевскому режиму дали до 45 дней на выполнение задач контрнаступления

Новости мира: в Конго опровергли слухи о госперевороте

Москвичам рассказали, как добраться до Калининграда на автомобиле

Вооруженные силы (ВС) России нанесли ночью групповой удар по местам хранения крылатых ракет Storm Shadow и боеприпасов с обедненным ураном Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Отмечается, что удар нанесли ударными беспилотными летательными аппаратами и высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования. Также были поражены центры подготовки диверсионных групп ВСУ и радиотехнической разведки.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоСтанислав КуликАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика