ВС РФ ударили по местам хранения Storm Shadow и снарядов с обедненным ураном ВСУ

Вооруженные силы (ВС) России нанесли ночью групповой удар по местам хранения крылатых ракет Storm Shadow и боеприпасов с обедненным ураном Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Отмечается, что удар нанесли ударными беспилотными летательными аппаратами и высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования. Также были поражены центры подготовки диверсионных групп ВСУ и радиотехнической разведки.