Байден предложит расширить состав Совбеза ООН – Белый дом

Президент США Джо Байден предложит расширить состав Совета безопасности ООН с целью сделать его "более инклюзивным и всеобъемлющим" на предстоящей сессии Генассамблеи организации. Об этом сообщили в Белом доме.

Речь идет о том, чтобы добавить к пяти постоянным членам еще несколько государств. В списке кандидатов, например, фигурируют Индия, Бразилия, Германия, Япония и страны Африки. В настоящее время членами Совбеза являются Россия, США, Франция, Великобритания и Китай. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.