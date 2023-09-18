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18 сентября, 12:30

Политика

Байден предложит расширить состав Совбеза ООН – Белый дом

Байден предложит расширить состав Совбеза ООН – Белый дом

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Президент США Джо Байден предложит расширить состав Совета безопасности ООН с целью сделать его "более инклюзивным и всеобъемлющим" на предстоящей сессии Генассамблеи организации. Об этом сообщили в Белом доме.

Речь идет о том, чтобы добавить к пяти постоянным членам еще несколько государств. В списке кандидатов, например, фигурируют Индия, Бразилия, Германия, Япония и страны Африки. В настоящее время членами Совбеза являются Россия, США, Франция, Великобритания и Китай. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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