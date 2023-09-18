18 сентября, 08:15Политика
ВС РФ уничтожили немецкую самоходку и РСЗО "Град" на донецком направлении за сутки
Немецкую самоходку и боевую машину РСЗО "Град" уничтожили за сутки бойцы группировки "Юг" под Марьинкой на донецком направлении. В этом же секторе ВСУ не оставляют попыток подойти к Артемовску и вытеснить российские группы с оборонительных позиций.
Как говорят разведчики, незаметно подобраться к городу крупными подразделениями невозможно – вокруг поля и узкие лесополосы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.