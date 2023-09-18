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18 сентября, 08:15

Политика

ВС РФ уничтожили немецкую самоходку и РСЗО "Град" на донецком направлении за сутки

ВС РФ уничтожили немецкую самоходку и РСЗО "Град" на донецком направлении за сутки

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Немецкую самоходку и боевую машину РСЗО "Град" уничтожили за сутки бойцы группировки "Юг" под Марьинкой на донецком направлении. В этом же секторе ВСУ не оставляют попыток подойти к Артемовску и вытеснить российские группы с оборонительных позиций.

Как говорят разведчики, незаметно подобраться к городу крупными подразделениями невозможно – вокруг поля и узкие лесополосы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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