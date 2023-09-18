Новости мира: в Конго опровергли слухи о госперевороте

В Конго опровергли слухи о госперевороте. В пресс-службе правительства заявили, что в стране все спокойно. Информация о смене власти появилась в СМИ после отъезда президента страны Дени Сассу-Нгессо в Нью-Йорк. Власти призвали граждан не поддаваться панике.



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и американский миллиардер Илон Маск встретились перед Генассамблеей ООН в Нью-Йорке. В Турецком доме предприниматель появился с ребенком на руках. Главной темой стали возможные инвестиции бизнесмена в промышленность Турции. Например, Эрдоган предложил построить у себя в стране завод Tesla и поучаствовать SpaceX в турецкой космической программе. В конце встречи он пригласил Маска на технологический фестиваль в Измире.

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