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18 сентября, 07:30

Политика

Новости мира: в Конго опровергли слухи о госперевороте

Новости мира: в Конго опровергли слухи о госперевороте

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В Конго опровергли слухи о госперевороте. В пресс-службе правительства заявили, что в стране все спокойно. Информация о смене власти появилась в СМИ после отъезда президента страны Дени Сассу-Нгессо в Нью-Йорк. Власти призвали граждан не поддаваться панике.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и американский миллиардер Илон Маск встретились перед Генассамблеей ООН в Нью-Йорке. В Турецком доме предприниматель появился с ребенком на руках. Главной темой стали возможные инвестиции бизнесмена в промышленность Турции. Например, Эрдоган предложил построить у себя в стране завод Tesla и поучаствовать SpaceX в турецкой космической программе. В конце встречи он пригласил Маска на технологический фестиваль в Измире.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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