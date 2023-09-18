В Крыму продали первые национализированные объекты украинских олигархов

В Крыму начали продавать с молотка недвижимость украинских олигархов и организаций, связанных с киевской властью. За первые восемь национализированных объектов выручили 815 миллионов рублей.

Для ближайших открытых аукционов готовят еще 100 лотов. Среди них – жилые помещения, объекты санаторно-курортного назначения, торговые и коммерческие помещения.

По мнению некоторых экспертов, подобную практику необходимо распространить на всю Россию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.