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18 сентября, 07:15

Политика

В Крыму продали первые национализированные объекты украинских олигархов

В Крыму продали первые национализированные объекты украинских олигархов

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В Крыму начали продавать с молотка недвижимость украинских олигархов и организаций, связанных с киевской властью. За первые восемь национализированных объектов выручили 815 миллионов рублей.

Для ближайших открытых аукционов готовят еще 100 лотов. Среди них – жилые помещения, объекты санаторно-курортного назначения, торговые и коммерческие помещения.

По мнению некоторых экспертов, подобную практику необходимо распространить на всю Россию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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