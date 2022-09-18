США обсудят с РФ возможность расширения дипмиссии в стране

США обсудят с Россией возможность расширения американской дипломатической миссии в нашей стране. Об этом заявила заместитель госсекретаря Виктория Нуланд.

В Москву хотят вернуть консулов, а выдачи виз россиянам упростить. По словам Нуланд, это позволит россиянам больше узнать о США, что поможет улучшить отношения двух стран.

Штат посольства США в России сократился после того, как Россия включила америку в список недружественных стран. Подробнее о ситуации с визами – в сюжете телеканала Москва 24.