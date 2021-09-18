Избирательные участки в Москве закрылись до завтрашнего утра 19 сентября. Однако электронное голосование продолжается. Число москвичей, сделавших свой выбор онлайн, уже превысило 1 миллион 600 тысяч.

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