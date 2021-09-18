Победители розыгрыша квартир в Москве среди участников ДЭГ рассказали о выигрыше

Первые победители розыгрыша квартир в Москве стали известны 18 сентября. В прямом эфире телеканала Москва 24 среди участников электронного голосования определили 10 кодов обладателей квартир, а также 50 кодов обладателей машин.

Победителей выбирали из тех, кто успел отдать свой голос до 20:00 17 сентября с помощью генератора случайных чисел.

Те, кто стал обладателем квартиры, машины или подарочных баллов получили СМС-сообщение, в котором их проинформировали, какой приз они выиграли.

Телеканал Москва 24 связался с победителями, которые рассказали, что до сих пор не верят в то, что они выиграли квартиру. Об этом – в сюжете.