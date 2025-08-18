Трамп заявил, что для завершения конфликта на Украине нужна трехсторонняя встреча

Для завершения конфликта на Украине нужна трехсторонняя встреча. Только в этом случае будут разумные шансы для прекращения боев, заявил американский президент Дональд Трамп на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме.

Их публичное общение продлилось около 25 минут. После встречи Трамп обещал незамедлительно позвонить Владимиру Путину. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

