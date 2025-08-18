Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 18 августа

В ближайшее время в Вашингтоне начнется встреча лидера США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. К ним также присоединятся многие европейские лидеры. Наиболее вероятной темой переговоров станут территориальные уступки со стороны Киева и согласие на это Европы.

Новая школа откроется в Покровском-Стрешневе. Ее построили на территории бывшего Тушинского аэродрома. Четырехэтажное здание площадью более 12 тысяч квадратных метров рассчитано на 825 учеников.

Московских туристов в аэропорту Турции отказывались пустить на рейс в Россию, если они не пройдут платный медосмотр. Путешественники рассказали, что такие случаи встречаются регулярно.

