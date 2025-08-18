Форма поиска по сайту

18 августа, 12:15

Переговоры Трампа и Зеленского пройдут в Белом доме

Переговоры Трампа и Зеленского пройдут в Белом доме

Новости мира: протестующие подожгли офис правящей партии в Сербии

ВС РФ взяли под контроль часть дорог в Харьковской области, по которым снабжали ВСУ

Эксперт рассказал, как рынки отреагировали на итоги встречи России и США на Аляске

В Белом доме рассказали, когда начнутся переговоры Трампа и Зеленского

Российская артиллерия нанесла серию ударов по позициям ВСУ на красноармейском направлении

Новости мира: протестующие израильтяне потребовали заключить сделку с ХАМАС

Рубио заявил, что Москве и Киеву нужно согласиться на мирную сделку

Путин обсудил итоги саммита на Аляске с лидерами разных государств

Новости мира: Трамп заявил, что встреча с Путиным прошла очень хорошо

Переговоры американского президента Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского пройдут в Белом доме. Встреча запланирована на 20:15 по московскому времени в понедельник, 18 августа.

Также в американскую столицу приглашены европейские лидеры. Наиболее вероятным спорным вопросом при общении двух президентов станет тема территорий.

О том, что еще известно о предстоящих переговорах между Киевом и Вашингтоном, – в эфире телеканала Москва 24.

Сюжет: Мирные переговоры по Украине
политикавидеоИван ЕвдокимовМария РыбаковаАнастасия Налетова

