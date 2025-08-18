Переговоры Трампа и Зеленского пройдут в Белом доме

Переговоры американского президента Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского пройдут в Белом доме. Встреча запланирована на 20:15 по московскому времени в понедельник, 18 августа.

Также в американскую столицу приглашены европейские лидеры. Наиболее вероятным спорным вопросом при общении двух президентов станет тема территорий.

О том, что еще известно о предстоящих переговорах между Киевом и Вашингтоном, – в эфире телеканала Москва 24.

