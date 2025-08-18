Форма поиска по сайту

Новости

18 августа, 07:30

Политика

Российская артиллерия нанесла серию ударов по позициям ВСУ на красноармейском направлении

Российские расчеты буксируемых гаубиц "Мста-Б" нанесли серию ударов по вражеским позициям на красноармейском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР).

В итоге украинская пулеметная точка была уничтожена. Кроме того, российские военнослужащие продолжают формировать буферную зону в Сумской области. Там расчет РСЗО "Град" уничтожил скопление пехоты противника.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Сюжет: Спецоперация на Украине
Митя КозачинскийДарья Ермакова

