18 августа, 07:30

Политика

Новости мира: протестующие израильтяне потребовали заключить сделку с ХАМАС

Рубио заявил, что Москве и Киеву нужно согласиться на мирную сделку

Путин обсудил итоги саммита на Аляске с лидерами разных государств

Новости мира: Трамп заявил, что встреча с Путиным прошла очень хорошо

Эксперты оценили возможность подписания мирного соглашения между Россией и Украиной

Путин подвел итоги переговоров на Аляске

Путин назвал разговор с Трампом откровенным и содержательным

Российская армия освободила населенный пункт Колодези в Донецкой Народной Республике

Водителей в РФ могут обязать фиксировать подготовку к рабочему дню под камеру

Российская армия освободила два населенных пункта на разных направлениях в зоне СВО

В центре израильского Тель-Авива прошел крупнейший за последнее время митинг, участники которого требовали как можно скорее заключить сделку с ХАМАС и освободить заложников. Массовые протесты охватили также Иерусалим.

Кроме того, 18 августа американский лидер Дональд Трамп планирует встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским. По данным американских СМИ, Зеленского ждет гнев Трампа, если он не согласится на мирную сделку.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

