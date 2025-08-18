Новости мира: протестующие израильтяне потребовали заключить сделку с ХАМАС

В центре израильского Тель-Авива прошел крупнейший за последнее время митинг, участники которого требовали как можно скорее заключить сделку с ХАМАС и освободить заложников. Массовые протесты охватили также Иерусалим.

Кроме того, 18 августа американский лидер Дональд Трамп планирует встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским. По данным американских СМИ, Зеленского ждет гнев Трампа, если он не согласится на мирную сделку.

