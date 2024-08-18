Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 августа, 14:15

Политика

ВС РФ отразили атаки четырех бригад ВСУ на Курском направлении за сутки

ВС РФ отразили атаки четырех бригад ВСУ на Курском направлении за сутки

За сутки ВСУ потеряли на курском направлении больше 30 единиц бронетехники

ВС РФ ударом "Искандера" уничтожили Су-24 ВСУ в Сумской области

Вертолеты Ка-52 нанесли удар авиаракетами по технике ВСУ в курском приграничье

В Минобороны РФ серьезно воспринимают данные о подготовке ВСУ к ударам по АЭС

Планы Киева ударить по Курской АЭС нарушают конвенцию о борьбе с ядерным терроризмом

Экипаж Су-34 уничтожил скопление личного состава ВСУ в Курской области

"Безопасный город": в ГД предложили увеличить штрафы за нарушение тишины в 50 раз

"Интервью": Сергей Черемин – о взаимодействии Москвы и Китая

Более 10 тысяч жителей Курской области разместили в ПВР

В Минобороны России заявили, что российские бойцы группировки "Север" отразили атаки четырех бригад ВСУ на Курском направлении за сутки.

Кроме того, ВСУ за сутки потеряли на курском направлении свыше 300 военнослужащих, 27 единиц бронетехники, включая 6 танков. Общие потери противника за все время боевых действий в курском приграничье превысили 3 460 военных, уточнили в ведомстве. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикавидеоРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика