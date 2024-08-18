ВС РФ отразили атаки четырех бригад ВСУ на Курском направлении за сутки

В Минобороны России заявили, что российские бойцы группировки "Север" отразили атаки четырех бригад ВСУ на Курском направлении за сутки.

Кроме того, ВСУ за сутки потеряли на курском направлении свыше 300 военнослужащих, 27 единиц бронетехники, включая 6 танков. Общие потери противника за все время боевых действий в курском приграничье превысили 3 460 военных, уточнили в ведомстве. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

