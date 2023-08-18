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Политика

МИД РФ назвал атаку БПЛА по Москве подтверждением преступной сущности киевского режима

МИД РФ назвал атаку БПЛА по Москве подтверждением преступной сущности киевского режима

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Попытки украинского беспилотника атаковать объекты в Москве – это очередное подтверждение преступной сущности режима президента Украины Владимира Зеленского, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее комментарий по украинскому кризису опубликован на сайте ведомства, а также в телеграм-канале.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что 18 августа российские средства противовоздушной обороны уничтожили дрон над Москвой, его обломки упали в зоне "Экспоцентра", но значимых повреждений зданию не нанесли. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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