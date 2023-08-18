ЕС обсудит санкции против Нигера и поддержку интервенции ЭКОВАС 31 августа

Главы МИД стран ЕС обсудят санкции против Нигера и способы поддержки возможной военной интервенции Экономического сообщества стран Западной Африки на неформальной встрече в Испании 31 августа. Об этом сообщил ТАСС дипломатический источник в миссии одной из европейских стран в Брюсселе.

Госпереворот в Нигере произошел 26 июля. Ответственность за мятеж взял на себя командующий президентской гвардией страны, генерал Абдурахман Чиани. Позже он объявил себя новым главой государства.