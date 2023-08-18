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Политика

ЕС обсудит санкции против Нигера и поддержку интервенции ЭКОВАС 31 августа

ЕС обсудит санкции против Нигера и поддержку интервенции ЭКОВАС 31 августа

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Главы МИД стран ЕС обсудят санкции против Нигера и способы поддержки возможной военной интервенции Экономического сообщества стран Западной Африки на неформальной встрече в Испании 31 августа. Об этом сообщил ТАСС дипломатический источник в миссии одной из европейских стран в Брюсселе.

Госпереворот в Нигере произошел 26 июля. Ответственность за мятеж взял на себя командующий президентской гвардией страны, генерал Абдурахман Чиани. Позже он объявил себя новым главой государства.

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