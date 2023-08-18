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07:45

Политика

Российская армия успешно отбила контратаки ВСУ у Новоселовского в ЛНР

Российская армия успешно отбила контратаки ВСУ у Новоселовского в ЛНР

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Российская армия успешно отбила все контратаки ВСУ у населенного пункта Новоселовское в Луганской народной республике. Об освобождении Новоселовского в Минобороны РФ сообщили 5 августа. С тех пор противник тщетно пытается вернуть над поселком контроль.

Кроме того, армия РФ продолжает продвижение у освобожденного Новоселовского, несмотря на попытки контратак противника. ВСУ пытаются помешать российским бойцам, нанося удары по близлежащей Куземовке.

Об обстановке в данном районе – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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