Российская армия успешно отбила все контратаки ВСУ у населенного пункта Новоселовское в Луганской народной республике. Об освобождении Новоселовского в Минобороны РФ сообщили 5 августа. С тех пор противник тщетно пытается вернуть над поселком контроль.

Кроме того, армия РФ продолжает продвижение у освобожденного Новоселовского, несмотря на попытки контратак противника. ВСУ пытаются помешать российским бойцам, нанося удары по близлежащей Куземовке.

Об обстановке в данном районе – в эфире телеканала Москва 24.