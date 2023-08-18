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В США прокомментировали результаты деятельности президента Украины

В США прокомментировали результаты деятельности президента Украины

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Украинскому президенту Владимиру Зеленскому придется ответить перед своими кураторами из США за провал контрнаступления. Такое заявление сделал член палаты представителей американского конгресса Энди Харрис.

По его словам, у украинских военных не осталось шансов на успех, а главе Украины нужно ответить на вопрос, куда делось оружие и военная техника на сотни миллиардов долларов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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