07:45Политика
В США прокомментировали результаты деятельности президента Украины
Украинскому президенту Владимиру Зеленскому придется ответить перед своими кураторами из США за провал контрнаступления. Такое заявление сделал член палаты представителей американского конгресса Энди Харрис.
По его словам, у украинских военных не осталось шансов на успех, а главе Украины нужно ответить на вопрос, куда делось оружие и военная техника на сотни миллиардов долларов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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