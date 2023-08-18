Президента США Джо Байдена заподозрили в использовании псевдонимов. В свою бытность вице-президентом, как предполагают в США, он называл себя Robert Peters, Robin Ware. Теперь ненастоящие имена ищут в документах, которые связаны с делами его сына Хантера на Украине.

Переписку и другие неотредактированные бумаги запросил в национальном архиве председатель комитета американской палаты по надзору Джеймс Комер. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.