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Политика

Артиллеристы РФ уничтожили бронетехнику и позиции ВСУ на купянском направлении

Артиллеристы РФ уничтожили бронетехнику и позиции ВСУ на купянском направлении

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Артиллеристы РФ уничтожили бронетехнику и замаскированные позиции ВСУ на купянском направлении. По противнику отработали боевые расчеты гаубиц "Мста-СМ2". Эта система имеет значительные конструктивные отличия от предыдущей модификации.

Например, автоматизированная система управления огнем увеличила прицельную скорострельность. Кроме того, можно применять цифровые электронные карты. Это ускоряет ориентирование на местности, особенно в сложных географических и метеоусловиях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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