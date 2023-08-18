ООН выразила беспокойство из-за отправки кассетных боеприпасов на Украину

В Организации Объединенных Наций выразили крайнее беспокойство из-за отправки на Украину кассетных боеприпасов. Как заявили в ООН, странам НАТО нужно отказаться от отправки Киеву запрещенных бомб.

Решение о передаче ВСУ кассетных боеприпасов в середине июля принял президент США Джо Байден. В российском Минобороны подчеркнули, что это решение может привести к гуманитарной катастрофе в Донбассе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.