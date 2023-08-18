07:15Политика
ООН выразила беспокойство из-за отправки кассетных боеприпасов на Украину
В Организации Объединенных Наций выразили крайнее беспокойство из-за отправки на Украину кассетных боеприпасов. Как заявили в ООН, странам НАТО нужно отказаться от отправки Киеву запрещенных бомб.
Решение о передаче ВСУ кассетных боеприпасов в середине июля принял президент США Джо Байден. В российском Минобороны подчеркнули, что это решение может привести к гуманитарной катастрофе в Донбассе.
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