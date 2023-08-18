07:15Политика
Минобороны РФ сообщило о попытке ВСУ атаковать российские корабли в Черном море
Вечером в четверг, 17 августа, Киев снова пытался атаковать российские корабли в Черном море, где они обеспечивали безопасность судоходства. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Инцидент произошел случилось в 237 километрах юго-западнее Севастополя. Противник использовал безэкипажный катер, который уничтожили огнем из бортового вооружения сторожевой корабль "Пытливый" и патрульный корабль "Василий Быков".
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