Минобороны РФ сообщило о попытке ВСУ атаковать российские корабли в Черном море

Вечером в четверг, 17 августа, Киев снова пытался атаковать российские корабли в Черном море, где они обеспечивали безопасность судоходства. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Инцидент произошел случилось в 237 километрах юго-западнее Севастополя. Противник использовал безэкипажный катер, который уничтожили огнем из бортового вооружения сторожевой корабль "Пытливый" и патрульный корабль "Василий Быков".

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