Девять стран перестали выдавать туристические визы россиянам

В нескольких странах приостановили или резко сократили выдачу виз россиянам. На данный момент туристические визы не выдают девять стран – это Эстония, Латвия, Литва, Дания, Бельгия, Чехия. Также в списке есть Словакия, Польша, Нидерланды.

Серьезно ограничили выдачу виз российским туристам Финляндия, Мальта и Словения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.