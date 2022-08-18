В Минобороны заявили, что Киевский режим готовит провокацию на АЭС. Атаковать станцию и обвинить в этом Россию планируется во время визита на Украину генерального секретаря ООН.

Подробнее о том, что происходит в зоне спецоперации, – в эфире телеканала Москва 24.