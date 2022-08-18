Новости последнего часа: радиация с одного блока Запорожской АЭС может накрыть Прибалтику

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Радиация с одного только блока Запорожской АЭС может накрыть Прибалтику и Скандинавию. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

В приложении "Метро Москвы" теперь можно купить билеты на речной транспорт. Об этом сообщили на портале mos.ru.

Органы лесного хозяйства Рязанской области скрывали реальные площади пожаров. Об этом заявил Рослесхоз.