В Минобороны заявили, что киевский режим готовит провокацию на АЭС в Запорожье. Атаковать станцию и обвинить в этом Россию планируется во время визита на Украину генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.

Тем временем на Харьковском направлении российская артиллерийская система залпового огня "Град" не щадит противника. Главная задача – держать оборону и уничтожить как можно больше сил националистов.

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