Действия Киева на Запорожской АЭС могут привести к ситуации, как на Фукусиме – МО РФ

Из-за действий ВСУ на Запорожской АЭС может возникнуть ситуация, как на Фукусиме. Об этом сообщили в Минобороны.

Катастрофа на станции может привести к массовой миграции, рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

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