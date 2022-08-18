В МО РФ сообщили о подготовке Украиной резонансной провокации на Запорожской АЭС

Украинские боевики готовят провокацию на Запорожской АЭС. Как заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, украинские формирования планируют провести силовую акцию на фоне встречи во Львове президентов Украины и Турции с генсеком ООН.

В российском военном ведомстве считают, что Киев хочет убедить мировое сообщество в том, что именно Россия, а не Украина виновна в возникновении Запорожского ядерного кризиса. Хотя обстрелы станции каждый день ведутся со стороны позиций ВСУ.

Российские же военные прилагают все усилия для того, чтобы перехватить боеприпасы противника и не дать им поразить наиболее уязвимые точки атомной станции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.