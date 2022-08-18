Первый паром из российского города Ейска прибыл в Мариуполь. Это был пробный рейс.

Регулярное паромное сообщение между Россией и ДНР должно открыться в начале сентября. Для этого в порту Мариуполя нужно подготовить специальный причал. Паромы будут ходить раз в сутки. За один рейс такое судно может перевезти 136 человек и до 20 фур. По воде также будут доставляться грузы, необходимые для восстановления инфраструктуры Донбасса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.