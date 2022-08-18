Шесть крупнейших стран Европы в июле не предложили киевскому режиму военную помощь. На это обратили внимание американские СМИ.

Европейские лидеры, которые еще пару месяцев назад были готовы накачивать Украину оружием, теперь резко сократили поставки. Главная причина – большие экономические проблемы, с которыми в последнее время столкнулась Европа. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.