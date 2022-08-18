Экспозицию из трофейной техники хотят организовать на форуме в Волгоградской области

Трофейной военной техники, которую украинские боевики бросили на своих позициях при отступлении, хватит на организацию нескольких выставок. Об этом рассказывают российские военные.

Подбитые танки и ракетные установки американского и европейского производства уже можно увидеть в парке "Патриот". Такую же экспозицию хотят организовать и на военном форуме в Волгоградской области.

О том, что происходит в зоне проведения спецоперации, – в сюжете телеканала Москва 24.