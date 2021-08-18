Венедиктов: более 50% избирателей в Москве проголосуют онлайн

Более 50% избирателей в Москве могут проголосовать на сентябрьских выборах онлайн. Такой прогноз озвучил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов.

В среду, 18 августа, проходит серия встреч кандидатов с разработчиками системы дистанционного голосования. Многих волновал вопрос, не будет ли ситуации c двойным голосованием. В Московской городской избирательной комиссии заверили, что это исключено.

Люди, которые зарегистрировались на дистанционное голосование, в очном принять участия не смогут. Также кандидаты интересовались, насколько защищены личные данные избирателей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.