Венедиктов: более 50% избирателей в Москве проголосуют онлайн

Более 50% избирателей в Москве могут проголосовать на сентябрьских выборах онлайн. Такой прогноз озвучил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов.

Он принял участие в совместной встрече с кандидатами и разработчиками системы дистанционного голосования. В Москве оно пройдет на собственной платформе mos.ru.

Кандидатов интересовала безопасность и надежность системы. Возможность двойного голосования в ней исключена, объяснили в Московской городской избирательной комиссии.

Если человек сначала зарегистрировался на онлайн-голосование, его вычеркивают из реестра на участке. Внести изменения можно не позднее чем за три дня до начала голосования. Так что повторы невозможны.

На участие в дистанционном электронном голосовании подали заявление уже более 750 тысяч человек. Регистрация открыта со 2 августа до 13 сентября на mos.ru.

Чтобы проголосовать онлайн, нужно иметь московскую регистрацию и полностью заполненный профиль. Подача заявления занимает всего пару минут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.