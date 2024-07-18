Несколько московских улиц станут пешеходными 20 и 21 июля

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18 июля, 15:15

Общество

Увеличение числа иностранных наемников отметили в Харьковской области

Увеличение числа иностранных наемников отметили в Харьковской области

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По данным военно-гражданской администрации Харьковской области, в регионе наблюдается увеличение числа французских наемников. Они были передислоцированы с донецкого и запорожского направлений.

Тем временем Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что преподобный Сергий Радонежский призывал к войне с захватчиками ради спасения, а не для погибели. Такое заявление верховный православный священнослужитель сделал в день памяти святого.

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