Увеличение числа иностранных наемников отметили в Харьковской области

По данным военно-гражданской администрации Харьковской области, в регионе наблюдается увеличение числа французских наемников. Они были передислоцированы с донецкого и запорожского направлений.

Тем временем Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что преподобный Сергий Радонежский призывал к войне с захватчиками ради спасения, а не для погибели. Такое заявление верховный православный священнослужитель сделал в день памяти святого.