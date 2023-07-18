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18 июля, 23:15

Политика

ВС РФ нанесли удар возмездия по украинским объектам, где готовились теракты

ВС РФ нанесли удар возмездия по украинским объектам, где готовились теракты

ВС РФ нанесли удар возмездия по украинским объектам

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ВС РФ нанесли удар возмездия по украинским объектам, где готовились теракты против России с применением беспилотных катеров. Это стало ответом на теракт, произошедший на Крымском мосту 17 июля.

В частности, был разбит судоремонтный завод в Одессе, где изготавливали катера. Кроме того, уничтожены хранилища топлива в районе Николаева и Одессы. По информации Минобороны России, они снабжали горючим военную технику ВСУ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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