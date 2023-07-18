ВС РФ нанесли удар возмездия по украинским объектам, где готовились теракты против России с применением беспилотных катеров. Это стало ответом на теракт, произошедший на Крымском мосту 17 июля.

В частности, был разбит судоремонтный завод в Одессе, где изготавливали катера. Кроме того, уничтожены хранилища топлива в районе Николаева и Одессы. По информации Минобороны России, они снабжали горючим военную технику ВСУ.

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